Polis faciayı önledi! 3 parça halinde bomba...

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep/Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliği karşısında bir arabanın altına bırakılan çanta içerisindeki 3 parça halindeki bombanın imha edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliğinin karşısına yaklaşık bin 200 gram her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı madde tespit edilerek imha edildiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Gaziantep/Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliği karşısında park halinde bulunan bir aracın altına bugün akşam saatlerinde bırakılan çanta, sokakta oturan vatandaşların dikkatini çekti.