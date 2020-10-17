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Gence'de iki büyük patlama!

Daha öncede Ermenistan'ın alçak saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'ın Gence kentinde 2 büyük patlama meydana geldi.

Güncel / 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:04
Gence'de iki büyük patlama!
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Ermeni silahlı kuvvetleri Gence'ye tekrar ateş açtı. Şehirde birkaç patlama meydana geldi. İlk raporlara göre, mermilerden biri bir eve isabet etti. 10 yaşında bir çocuğun enkazdan kurtarıldığı ifade ediliyor.

ÇOK SAYIDA BİNA YIKILDI!

Bölgede 20'den fazla binanın yıkıldığı düşünülüyor. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğunu aktarıyor

ENKAZ ALTINDA SİVİLLER VAR!

İsabet alan binalar çökerken ilk yardım ekipleri ve sivillerin enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.




BİRİ FABRİKAYA BİRİ OKULA İSABET ETTİ

Alçak saldırıda füzelerden biri bir okula diğeri ise bir fabrikaya isabet etti. 



HİKMET HACIYEV: ERMENİSTAN GENCE VE MİNGEÇEVİR'İ VURDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev sosyal medyadan yaptığı açıklamada ' İnsani ateşkesin arkasına saklanan Ermenistan silahlı kuvvetleri, terör ve savaş suçları uygulamalarına devam ediyor. Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirleri füze saldırılarına uğradı. Yaralılar ve hasarlar belirlenecek' dedi.

İRAN UYARMIŞTI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran topraklarına düşen roketlerin Ermenistan ordusunca atıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için operasyonlarını sürdürdüğü, geri çekilen Ermenistan güçlerinin provokasyon amacıyla İran'a roket attığı bildirildi.


Gence'de iki büyük patlama!
SİNSİ DÜŞMAN BİZİ ÖFKELENDİRİYOR

Açıklamada, 'Sinsi düşmanın bu hareketi bizi öfkelendiriyor ve kardeş İran halkının endişesini paylaşıyoruz.' ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan'a dost ve kardeş ülke olan İran'ın, Ermenistan'ın saldırgan politikasını kınadığı ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiği hatırlatılan açıklamada, 'Bugün, kardeş İran halkının dayanışmasını hissediyor ve İran hükümetinin resmi olarak ilan ettiği desteği takdir ediyoruz.' değerlendirmesinde bulunuldu.

ÇELİK: KATLİAMLAR CEZASIZ KALMAYACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal emdya hesabından 'Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak' açıklamasında bulundu. 
 

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