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Türkiye'ye geliyor! İcabet edecek!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 22:36
Türkiye'ye geliyor! İcabet edecek!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İKİLİ İLİŞKİLER TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINACAK

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

GÜNCEL GELİŞMELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

UkraynaRecep Tayyip Erdoğan

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