Kuseyri ile Akın İpek 'ByLock arkadaşı' çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin 52 sanık hakkında verilen hükmün gerekçeli kararı yazıldı.



Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince 29 Mart 2019'da verilen kararın gerekçesinde, davanın sanıklarından sözde yargı imamı olduğu iddia edilen avukat Mehmet Rasim Kuseyri ile örgütün firari tepe yöneticilerinden Hamdi Akın İpek'in "ByLock arkadaşı" oldukları ifade edildi.



AA muhabirinin ulaştığı kararda, örgütün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı, 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı ve FETÖ'nün avukatlık yapılanması anlatıldı.



FETÖ'nün, terörist başı Fetullah Gülen tarafından 1966'da kurulduğuna ve örgütün o günden beri emellerine ulaşmak için her türlü yolu "mübah" gördüğüne vurgu yapılan kararda, örgütün öncelikli amacının kamu kurumlarına sızarak, ülke yönetimini ele geçirmek olduğuna dikkat çekildi.



Kararda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin FETÖ mensubu askerlerce bu kapsamda yapıldığı ifade edildi.



"Bölge avukat abileri toplantısına katıldı"

Örgüt yapısına ilişkin tespitin ardından sanıkların eylemlerinin anlatıldığı bölümde, FETÖ'nün yargı imamı olduğu iddia edilen avukat Mehmet Rasim Kuseyri'ye geniş yer verildi.



Darbe girişiminden sonra Kuseyri'nin ByLock kullanıcısı olduğunun tespiti üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı, toplanan deliller kapsamında örgütün avukat yapılanmasına dahil olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.



"FETÖ çatı davası"nda 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Abdülkadir Aksoy'un yanında bir dönem çalıştığı belirtilen Kuseyri'nin, "bölge avukat abileri toplantısına" dinleyici olarak katıldığı aktarıldı.



Kararda, FETÖ itirafçısı eski savcı Bayram Bozkurt'un, Kuseyri'yi Afyon'da yapılan avukatlar toplantısında gördüğü, sanığın örgüte en çok himmet veren avukatlardan olduğunu bildiği yönündeki tanık beyanı da yer aldı.



ByLock şifresi: Hatay1907

Kuseyri'nin ByLock kullanımına ilişkin detaylara yer verilen gerekçeli kararda, sonu 42 80 ile biten telefon numarası üzerinden 11 Ağustos 2014'ten itibaren programı kullandığı ifade edildi.



Kuseyri'nin ByLock ID numarasının 105588, kullanıcı adının Hatay, şifresinin "Hatay1907" olduğu, programı son kullandığı tarihin de 22 Şubat 2015 olarak tespit edildiği kaydedildi.



Kuseyri'nin Hatay nüfusuna kayıtlı olduğu, taraftarı olduğu takımı da Fenerbahçe olarak ifade ettiği belirtilen kararda, bu nedenle ByLock şifresinin de Hatay ve Fenerbahçe'nin kuruluş yılı olan 1907'nin birleşimiyle oluşturulduğu vurgulandı.



Kararda, Kuseyri'nin farklı yer ve zamanlarda 3 bin 218 kez ByLock hedef IP'sine bağlantı sağladığının tespit edildiği aktarıldı.



Akın İpek'le ByLock arkadaşı

FETÖ'nün firari tepe yöneticilerinden Hamdi Akın İpek'in avukatlığını yaptığı belirtilen Kuseyri'nin, İpek ile irtibatına da değinilen kararda, iki ismin ByLock'ta arkadaş olduklarına ilişkin şu tespite yer verildi:



"Avukatlığını yaptığı Hamdi Akın İpek'in ByLock çözüm tutanağı dosya arasına getirtilmiştir. Akın İpek'in 101941 ID nolu ByLock kullanıcısı olduğu anlaşılmıştır. Arkadaş listesinin incelenmesinde sanık (Kuseyri) ile arkadaş oldukları görülmüştür."



İpek'in, 58319 ID nolu kullanıcı ile yaptığı yazışmada bu kişiyi Kuseyri'ye yönlendirdiği ve Kuseyri hakkında, "Güvendiğimiz bizim arkadaşımız." diyerek örgüt ile bağlantısını ortaya koyduğu bildirildi.



Tanık olarak dinlenen T.K'nin, Kuseyri'nin avukatlık bürosunda muhafazakar olmasına rağmen başörtülülerin çalıştırılmadığını söylediği aktarılan kararda, bunun, "Örgütün genel davranışları nazara alındığında her halükarda dini bir cemaat görünümü altında olmalarına rağmen kendilerini dinden uzak bir görünüm içerisinde bulunduklarını göstermeye çalıştıkları." dile getirildi.



Talimatla Bank Asya'ya para yatırdı

Kuseyri'nin, FETÖ'nün kapatılan finans kaynaklarından Bank Asya hesaplarındaki hareketliliklere dair bilgilere de yer verildi.



Mali Suçları Araştırma Kurulunun raporuna göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 2014 Ocak ayında "Bank Asya'ya para yatırın." talimatından sonra Kuseyri'nin hesap bakiyesinde ciddi artışlar oldu.



Söz konusu tarihteki hesap bakiyesi 8 milyon 583 bin 500 lira olan Kuseyri, aynı yılın eylül ayında 5 milyon 472 bin 134 liraya kadar düşen hesap bakiyesi aralıkta 8 milyon 348 bin 285 liraya çıktı.



Bank Asya yönetiminin 4 Şubat 2015'te BDDK'ye, ardından 29 Mayıs 2015'te ise TMSF'ye devredilmesinden sonra Kuseyri'nin hesabındaki paranın tamamına yakınını çektiği rapora yansıdı.



Bankanın yönetiminin devlete geçmesiyle Kuseyri'nin 8,5 milyon lirayı bulan hesap bakiyesi önce 1 milyon 615 bin 725 liraya, ardından 19 bin 149 liraya kadar düştü.



FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 2016 Temmuz'da ise Kuseyri'nin hesap bakiyesinin 20 bin 16 lira olduğu kayıtlara geçti.



Raporda, Kuseyri'nin FETÖ soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan çok sayıda kişi ile para transferi yaptığı da ifade edildi.



Hüküm

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin davayı 29 Mart 2019'da karara bağladı.



Buna göre yargı imamı olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri ve Ali Fuat Babatan'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Aynı suçtan sanıklar Abdulkadir Ceylani Özgül, Cemalettin Karadaş, Çağlayan Erginay, Hasan Basri Aksoy, Mehmet Deveci, Süleyman Sallı ve Şaban Yağcı'ya 7 yıl 6 hapis cezası verilirken, Hüseyin Mehan, İbrahim Temur, İsmail Yıldırım, Mehmet Derdiyok, Murat Araç ve Ömer Karadeniz de 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.



Sanıklar Muhammet Ali Özdel, Eren Babahanoğlu, Fuat Yüksel, İbrahim Löklüoğlu, Sait Şahan ve Mücahit Kozan'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Adem Tüysüz, Ahmet Yazıcı, Ali Bezci, Çağatay Sakaoğlu, Devlet Deveci, Eyyup Can Candaş, Eyyüp Ağaoğulları, Hasan Yavuz Seyidoğlu, İsmail Uyar, İsmail Yeşilova, Kadir Kocalar, Kerim Yurttaş, Mehmet Demir, Murat Aktaş ve Sedat Oğuz'un beraatine karar verdi.



Sanıklar Muhammed Enes Ayhan, Furkan Şen, Hasan Hüseyin Tanrıverdi, Ali Yıldız, Mehmet Sürer ile terör örgütü elebaşı Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, Mustafa Onur Aslay, Mehmet Kasap, Hakan Yıldız, Talha Aksoy, Mustafa Dokumacı, Hayrettin Açıkgöz, Mustafa Kocadağ ve Melik Bayat ile savunmaları alınmayan Muhammet Gökhan Kılıç ve Adnan Şeker'in dosyaları ise ayrıldı.