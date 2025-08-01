Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun yol haritası belli oldu! Toplumun tüm kesimleriyle görüşülecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı üzerine partiler komisyona verecekleri üyeler ile ilgili hazırlıkları tamamlayıp listelerini hazırladı. Komisyonun çalışmalarına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Komisyonun yol haritası şöyle olacak:Komisyon kurulduktan sonra öncelikli olarak çalışma yöntem ve esaslarını belirleyecek. Haftada kaç gün toplanacak, öneriler nasıl gündeme gelecek, kimler dinlenecek gibi. Komisyonun ismi de netleştirilecek. Bu konuda değişik öneriler bulunuyor. AK Parti muhalefetten gelecek önerilere onay verecek.Komisyonun ana gündemi silah bırakan terör örgütleri için nasıl bir hukuki düzenleme yapılacağı olacak. Bunun için şehit ailelerinden sosyologlara, akademik çevrelere kadar her kesim ile görüşecek.Daha önceki süreçlerde yer alan isimlerin görüşlerine de başvurulacak. Dağdan inenlerin rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması da önemli başlıklardan biri olacak.Belli aralıklar ile MİT'ten sürecin gidişine ilişkin bilgi alınacak. Gerek duyulduğunda devletin başka birimleri de bu kapsamda komisyona bilgi verecek.Mutabakat sağlanırsa, silah bırakma sürecinin seyri de gözetilerek komisyon üyelerinden oluşan bir çekirdek ekibin İmralı'da görüşme gerçekleştirmesi söz konusu olabilecek.Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'ndaki terör ve terör örgütlerine yönelik suçları içeren maddeler korunacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin özel bir 'Silah Bırakma Yasası' çıkartılacak. Yasada, terör örgütü üyelerinin silah bıraktıklarının teyidinin nasıl olacağına ilişkin detaylar yer alacak.Bir terör örgütü üyesi silah bıraktıysa ve yasa kapsamında silah bıraktığı doğrulanırsa hakkında devam eden yargılamalar, soruşturmalar ve kovuşturmalar duracak.Yani terör örgütü üyeliğinden bir ceza alması söz konusu olmayacak. Ancak terör örgütü üyesiyken örneğin hırsızlık, adam öldürme gibi suç işlemişse bunlar için ise yargılama devam edecek.Özel bir yasa çıkartıldığı için FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleri bundan yararlanamayacak. Ancak bu örgütler silah bıraktıklarını belirtir ve kriterleri yerine getirirse yasadan yararlanabilecek.