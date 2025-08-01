Hasat başladı! Kilosu 250 TL’ye satılıyor

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı köylerde yetiştirilen, kendine has yapısıyla öne çıkan Siğilli bamyası, coğrafi işaret tescili sayesinde sofralardaki yerini korumaya devam ediyor.Tamamen insan gücüne dayanan zahmetli üretim süreciyle elde edilen bu özel ürün, üreticilerin emeğiyle tarladan pazara ulaşıyor.Sayısız faydasıyla Pazar tezgahlarına çıktığı anda yok satan bamya, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 26 Aralık 2019 tarihinde yapılan başvurunun ardından, 7 Aralık 2020 tarihinde 617 tescil numarasıyla coğrafi işaret alarak tescillenmişti.Toplamanın bir hayli zor olduğu siğilli bamyası, ortalama 1,5 ile 3 santimetreye kadar uzuyor. Dönüm başına toplamda 10-15 kilogram ürün veren siğilli bamyası faydalarıyla dikkat çekiyor.Tarlada hiçbir tarım makinesi kullanılmadan tamamen insan gücüyle toplanan ürün, yerel pazarlarda ve şehir dışına gönderilerek tüketiciyle buluşuyor.Tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen, gübre ve sulama kullanılmadan sadece yağmur suyuyla büyüyen Siğilli bamyasının tarlada kilosu 120-130 TL arasında satılırken Pazar tezgahında bu fiyat 200-250 TL'ye kadar çıkıyor.