Maden ocağında göçük! AFAD’dan ilk açıklama geldi

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde faaliyet gösteren bir madencilik işletmesinde sabah saat 09.54'te göçük meydana geldi. Göçükte bir işçinin madende mahsur kaldığı öğrenildi. Olayın ardından Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yapılan açıklamaya göre kurtarma çalışmaları için toplam 17 personel ve 4 araç görevlendirildi. Ekiplerin olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, mahsur kalan işçiye ulaşılması için yoğun çaba gösteriliyor.