GAYRİMENKUL SERTİFİKASI BİLGİLENDİRME TIR VE ÇADIRLARI İSTANBUL’DA VATANDAŞLARA BULUŞMAYA BAŞLADI

Emlak Konut GYO uzman ekipleri, Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi hakkında vatandaşlara yüz yüze daha detaylı bilgi vermek için sahaya indi. Emlak Konut GYO’nun bilgilendirme ekipleri, Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesini tanıtıyor ve Gayrimenkul Sertifikası’nın halka arz sürecinde nasıl alınacağını adım adım vatandaşlara anlatıyor.