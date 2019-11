Feyzioğlu'ndan dikkat çeken Mazlum Kobani yorumu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, '100 yıllık projeyi, 8 yıldır batının mikser kamyonlarıyla, beton fabrikalarıyla, sahada alt yapı desteğiyle, ABD'nin 60 bine yakın tırla ağır silah desteği verdiği, eğitim ve lojistik destek verdiği ve artık ete kemiğe bürünmüş, tutsan tutulacak hale gelmiş PKK devleti hayalini Türk Silahlı Kuvvetleri 8 günde yerle bir etti.' dedi.



Feyzioğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde yaptığı açıklamada, gazeteciliğin sorumluluk gerektiren meslek olduğunu belirtti.



ABD Temsilciler Meclisi kararlarının tamamen gündem saptırmaya yönelik olduğunu ifade eden Feyzioğlu, 'Bunun bir gündem saptırma, bir polemik yaratma ve olayları gerçeklerden, gerçek gündemden uzaklaştırma çabası olduğunu görüyorum. ABD'nin dışarıda ve içeride bir gerçek gündemden uzaklaştırma çabası var.' diye konuştu.



Feyzioğlu, kararın 30 Ekim'de alınmasının sembolik olduğunu, Mondros Mütarekesi'nin yıl dönümü nedeniyle bu tarihin seçildiğini savundu.



Barış Pınarı Harekatı'nın önemine vurgu yapan Feyzioğlu, 'Türklerin Barış Pınarı Harekatı ve terörle mücadelesi, 100 sene sonra hiç vazgeçilmemiş bir projenin ete kemiğe büründüğü ve gerçekleşmek üzere olduğu bir anda tekrar hayalleri yerle bir etti. The Economist diyor bunu. Memleketimdeki Fransızlar ise Sevr'i hortlatmaya, PKK'ya karşı yürüttüğümüz topyekun mücadeleyi sözde küçümseme ve hatta karalama peşindeler. Demek ki neymiş Türkiye'nin bölgede terörle mücadelesi aslında yüz yıllık bir emperyalist fanteziyle mücadele hikayesiymiş. The Economist yazıyor.' dedi.



Feyzioğlu, 100 yıl önce Türkiye'nin bulunduğu bölgenin parçalanmasının planlandığını hatırlatarak, şöyle devam etti.



'Bu proje 100 sene sonra değişmemiş, aktörlerinin içine ABD eklenmiştir. Acaba FETÖ'nün, PKK'nın ve DHKP-C'nin ortak kuklacılarının verdiği talimatla Türkiye'ye yönelik en şerefsiz, en ahlaksız en seviyesiz kara propagandayı başlatması neden şimdi? Gayet basit. 100 yıllık projeyi, 8 yıldır batının mikser kamyonlarıyla, beton fabrikalarıyla, sahada alt yapı desteğiyle, ABD'nin 60 bine yakın tırla ağır silah desteği verdiği, eğitim ve lojistik destek verdiği ve artık ete kemiğe bürünmüş, tutsan tutulacak hale gelmiş PKK devleti hayalini Türk Silahlı Kuvvetleri 8 günde yerle bir etti. Depresyonlarını, hayal kırıklıklarını, kabuslarını, üzüntülerini anlıyorum. Bunların depresyonu bizim mutluluğumuzdur. Bunların hayal kırıklığı bizim madalyamızdır. Kendi açtıkları çukurlara inşallah bir daha çıkmamak üzere bunları gömüyoruz.'



Feyzioğlu, ABD'nin niyetinin bu bölgede bir kukla terör devleti kurmak olduğunu vurgulayarak, FETÖ, PKK, DHKP-C propaganda mekanizmasın da bunların emrinde Türkiye'ye en aşağılık iftiraları attığını belirtti.



- 'Mazlum Kobani' kod adı Hollywood üretimi'



Terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in 'Mazlum Kobani' kod adının Hollywood üretimi olduğunu anlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:



'İlk adını Mazlum almış, zulme uğradım görüntüsü vermek için. ABD sosyologlarının büyük çabayla orada bir millet yaratma adına oluşturmaya çalıştığı suni bir mitolojinin şehri soyadı olmuş. Bunlara uyanık olacağız. Gerçek adı Ferhat Abdi Şahin. Terörist. PKK'nın komuta kadrosunda. 196 ülkede aranmakta. Anlaşılan yaşı ilerlemiş olan Öcalan'ın yerine bu teröristi batı yeni bir kukla komutan olarak kamuoyuna makyajlayarak getirmeye niyetli. Bu kişi binlerce sivil ölümü, çocukların zorla silah altına alınması gibi savaş suçlarından ve yerel hukuktaki suçlardan sorumlu. Sayısını kendi bile bilmez.'



Feyzioğlu, PKK'nın ABD'de de küresel terör örgütü olarak kabul edildiğini belirterek, şöyle devam etti:



'ABD hukukunu göreve davet edelim. Uluslararası hukuk ve ABD'nin ilgili hukukunu kapsamlı bir şekilde inceledik. PKK, ABD'nin 13224 sayılı başkanlık emriyle, sadece bir terör örgütü olarak adlandırılmamış, aynı zamanda küresel terör örgütü olarak anlatılmıştır. Bu liste bugün yürürlüktedir. Bu terör örgütleri, örgüt üyeleri ve komutası Amerikan finans sisteminden muhakkak suretle izole edilmesi, bu emrin özüdür. Bu emir bu yabancı teröristlerle temasa geçen, iş birliği yapan, onları öven, onlarla çalışan ya da çalışmayı düşünen her Amerikan vatandaşının Amerikan mahkemeleri önünde hesap verebileceğinden söz etmektedir. Bizi sözde Ermeni soykırım tasarısıyla, içi boş bir tasarıyla itham edenlere duyurulur. Türkiye, Mazlum Kobani Hollywood takma adlı, Ferhat Abdi Şahin'le ilişki kuran herkesin 13224 sayılı ABD Başkanlık kararnamesindeki yaptırımlara tabi olması gerektiğini, ABD'ye sunmak durumundadır. Türkiye, sahada kendini ispatlamış, diplomasi gücüyle 3 kutuplu dünyada neler yapabileceğini göstermiş, 8 günde 2 süper devletle mutabakat yaparak bizleri sevindirmiş, içimizdeki Fransızları üzmüş, dünyadaki emperyalistleri kahretmiş, güçlü bir devlet olduğunu ispatlamıştır. Bundan sonra hukuk devleti sınırları içerisinde ABD'de karşı saldırıya geçmek Ermeni tasarısına karşı 'Siz bu Hollywood üretimi aktörle iş mi yapmak istiyorsunuz? Sonuçlarına katlanacaksınız' diye ABD mekanizmalarını harekete geçirmek zamanıdır.'



Konuşmanın ardından Gaziantep Gazeteciler Cemiyet Başkanı İbrahim Ay, Feyzioğlu'na bir plaket takdim etti. Kaynak : AA

