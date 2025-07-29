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Yine İETT yine kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul, Küçükçekmece'de arızalanan İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım işçilerine otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otomobil ve otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Yine İETT yine kaza! Çok sayıda yaralı var
Ekleme: 29.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:57 / Editör: Fehmi Öztürk
Yine İETT yine kaza! Çok sayıda yaralı var
İstanbul Küçükçekmece'de yolun sol şeridinde arıza nedeniyle duran İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım ekibine, cadde üzerinde seyreden otomobil çarptı.

Yine İETT yine kaza! Çok sayıda yaralı var

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi ile bakım ekibinde görevli 2 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yine İETT yine kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otobüs ve otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.