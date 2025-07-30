Yolculuk yarıda kaldı! Uçakta powerbank paniği

Seul’e giden uçakta küçük bir cihaz paniğe neden oldu! Koltuğun arasına düşen powerbank, pilotları geri dönüş kararı almaya zorladı. Peki, bu kadar küçük bir şey uçağı neden geri çevirtti?

Güney Koreli Asiana Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Türk hava sahasındayken sıra dışı bir olay nedeniyle geri döndü. Seul'e gitmekte olan uçakta bir yolcunun koltuk arasına düşürdüğü powerbank (taşınabilir şarj cihazı) yangın riski oluşturunca, uçuş güvenliği gerekçesiyle pilotlar geri dönüş kararı aldı.Taşınabilir bataryalar, lityum iyon yapıları nedeniyle uçuşlarda ciddi tehlikeler barındırabiliyor. Koltuk arasına sıkışan powerbank'in ezilmesi ya da hasar alması halinde yüksek ısıya bağlı olarak yangın çıkabiliyor. En tehlikelisi ise bu cihazlara müdahale edilemediği durumlar.Olay sonrası kabin ekibi durumu derhal kokpite bildirdi. Güvenlik protokolleri gereği pilotlar riski değerlendirdi ve uçağı güvenli şekilde geri döndürme kararı aldı. Bu tür olaylarda uçuş iptali ya da acil iniş kararları, yolcu güvenliğini korumak amacıyla alınıyor.- Qantas (2016): Koltuk arasında sıkışan telefon alev aldı.- Lufthansa (2017): Kabinde patlayan powerbank nedeniyle yoğun duman oluştu.- China Southern Airlines (2018): Uçağa binmeden önce yolcunun cebindeki powerbank patladı.- THY (2022): İstanbul çıkışlı uçuşta koltuk arasında sıkışan telefon duman çıkardı, sefer iptal edildi.Yolculuk sırasında telefon veya powerbank gibi cihazlar koltuğun arasına düşerse, yolcuların bu cihazları kendi başlarına çıkarmaya çalışmaması gerekiyor. Doğru müdahale için mutlaka kabin ekibine bilgi verilmesi hayati önem taşıyor.