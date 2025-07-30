Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklığı bugünden itibaren düşüşe geçecek. Günlerdir bunaltıcı sıcağın etkili olduğu İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur görülecek. Ayrıca İstanbul ile birlikte toplam 12 ilde sağanak etkili olacak. 3 bölge için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. İstanbulluları sevindirecek haber geldi. Bugünden itibaren birçok ilde yağmur bekleniyor.
SICAKLIK DÜŞECEK
Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren batı kesimlerde, cuma gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak.
12 İLDE SAĞANAK ALARMI
Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'da İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ
İstanbul'da sabah saat 09.00'dan sonra yerel yağışlar görülecek. Megakentte bugünden itibaren daha sert esmeye başlayacak rüzgarla birlikte sıcaklıklar da düşecek. Ancak sert ve nemli rüzgar nedeniyle hava yine bunaltacak.
RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BALIKESİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık
AFYONKARAHİSAR °C, 37°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay kıyıları ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 42°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 33°C Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 43°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 43°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 44°C Az bulutlu ve açık