Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. İstanbulluları sevindirecek haber geldi. Bugünden itibaren birçok ilde yağmur bekleniyor.Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren batı kesimlerde, cuma gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak.Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'da İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul'da sabah saat 09.00'dan sonra yerel yağışlar görülecek. Megakentte bugünden itibaren daha sert esmeye başlayacak rüzgarla birlikte sıcaklıklar da düşecek. Ancak sert ve nemli rüzgar nedeniyle hava yine bunaltacak.Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBALIKESİR °C, 37°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açıkAFYONKARAHİSAR °C, 37°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay kıyıları ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 36°C Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutluANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 38°C Az bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 42°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açıkKONYA °C, 39°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 34°C Az bulutlu ve açıkSİNOP °C, 35°C Az bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 40°C Az bulutlu ve açıkARTVİN °C, 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 33°C Az bulutlu ve açıkTRABZON °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 35°C Parçalı ve az bulutluKARS °C, 34°C Parçalı ve az bulutluMALATYA °C, 43°C Parçalı ve az bulutluVAN °C, 31°C Parçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 43°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 44°C Az bulutlu ve açık