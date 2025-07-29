ROKETSAN’dan Stratejik Atılım! Türk Savunma Sanayiinde Yeni Dönem

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, SAHAsohbet programının ikinci bölümünde yaptığı değerlendirmede; Tayfun balistik füzesi, Çelik Kubbe hava savunma mimarisi, uzay projeleri ve Türk savunma ekosisteminin geldiği nokta hakkında önemli bilgiler paylaştı. İkinci, ROKETSAN'ın geliştirdiği sistemlerin yalnızca Türkiye'nin değil, dost ve müttefik ülkelerin savunma altyapısına da stratejik katkılar sağlayacağını vurguladı.Tayfun Füzesi: Hava Savunma Sistemlerini Zorlayacak Yeni Nesil Balistik FüzeROKETSAN'ın uzun yıllara dayanan Ar-Ge çalışmalarının ürünü olan Tayfun füzesi, hipersonik hızda hareket edebilme ve çoklu blok yapısı ile modern savaş ortamında fark yaratıyor. Murat İkinci, Tayfun'un yalnızca hızıyla değil, gelişmiş elektronik karşı tedbir kabiliyetleriyle de durdurulmasının son derece güç olduğuna vurgu yaptı. Tayfun Block 4, IDEF'te büyük ilgi görerek Türk savunma sanayiinin geldiği teknolojik seviyeyi gözler önüne serdi.Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) alanında dünyada %65'lik pazar payına ulaştığına dikkat çeken İkinci, Baykar ve TUSAŞ ile gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde geliştirilen İHA-230 ve İHA-300 füzelerinin hem yurt içinde hem de ihracatta büyük başarı elde ettiğini belirtti. Bu füzeler, düşük radar izi ve süpersonik hızları sayesinde hava savunma sistemlerinin korkulu rüyası oluyor.Türkiye'nin hava savunmasında entegre bir çözüm sunan Çelik Kubbe sistemi; Korkut, Sungur, Hisar ve Siper gibi farklı irtifa ve menzile sahip sistemleri katmanlı mimaride bir araya getiriyor. Yapay zeka destekli otomatik komuta kontrol sistemleriyle tehditlere hızlı ve etkin yanıt verebilen bu yapı, Türkiye'nin kara ve deniz sınırlarını etkin şekilde korumayı hedefliyor.TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen Siper Block 2 hava savunma füzesi, başarılı testlerinin ardından envantere girmek üzere son aşamaya geldi. Bu sistem, Türkiye'nin hava savunmasında yeni bir çağ başlatacak.ROKETSAN, Türkiye'nin uzay yolculuğunda kritik rol oynayacak Şimşek 1 ve Şimşek 2 fırlatma sistemleriyle, 1,5 tona kadar uyduları milli imkânlarla uzaya taşıyabilecek kapasiteye ulaşıyor. Bu gelişme, Türkiye'nin uzayda tam bağımsızlığı ve gelecekteki uzay ekonomisinde söz sahibi olması açısından büyük önem taşıyor.ROKETSAN, tedarik zincirinde yerlilik oranını %90'ın üzerinde tutarken, 2.000'in üzerinde yerli firmayla iş birliği yapıyor. Saha İstanbul üyeleri bu iş ortaklarının önemli bir bölümünü oluşturuyor ve şirketin büyümesinde kritik rol üstleniyor.Saha İstanbul'un düzenlediği eğitim ve geliştirme programlarının, Türk savunma sanayii KOBİ'lerinin uluslararası alanda rekabetçi ve profesyonel hale gelmesinde büyük katkısı olduğunu belirten Murat İkinci, SAHA 2026 gibi fuarların ise sektöre yeni iş ve ihracat fırsatları sunduğunu vurguladı.