USD (Alış - Satış) : 3,76 - 3,77 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Kapadokya Havalimanı 5 ay süreyle kapatılıyor!

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesinde hizmet veren Kapadokya Havalimanı 5 ay süreyle kapatılıyor.

Ekonomi / 17 Ocak 2017 Salı 11:49
Kapadokya Havalimanı 5 ay süreyle kapatılıyor!

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesinde hizmet veren Kapadokya Havalimanı 1 Mayıs tarihi itibarıyla 30 Eylül tarihine kadar tadilat nedeniyle kapatılıyor.

Nevşehir'de bulunan Kapadokya Havalimanı Nevşehir'in yanı sıra Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Kayseri'ye gelen yerli ve yabancı turistlere de hizmet veriyordu. Kaynak : İHA

1 MayısKapadokya


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HAYIR DEMEK EVET DEMEKTEN DAHA ZOR

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı