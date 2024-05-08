49 ilde Mahzen-40 Operasyonu: 127 şüpheli yakalandı

Emniyet güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.Ekipler illerde yaptıkları operasyonlar sayesinde, tek tek örgütleri çökertiyor.Bu defa Mahzen-40 Operasyonu düzenlendi ve 49 ilde tefeci ile dolandırıcılar enselendi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamaya, '49 ilde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen 'Mahzen-40' operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı.' ifadeleriyle başladı.Bakan Yerlikaya devam eden açıklamasında operasyonun detaylarını şu şekilde paylaştı;Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde;İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam ilde 'MAHZEN-40' operasyonları düzenlendi.Operasyonlarda şüphelilerin; Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.