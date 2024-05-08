Edanur'un ölümünden 11 gün sonra ortaya çıktı! İstanbul Ağaç A.Ş. Müdüründen pişkin savunma

İstanbul Küçükçekmece sahilindeki parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı kazı çalışmasında açılan ve su biriken çukura düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Edanur Gezer'in soruşturması devam ediyor. Ancak olayda kazı çalışmasını yapan ve yaptıran ekibin işvereni pozisyonunda olduğu için bilirkişi raporuna göre asli kusurlu sayılan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ise olaydan 11 gün sonra ortaya çıktı.

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin süren soruşturma kapsamına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı verdi.Bu kapsamda gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden makine teknikeri Furkan K. tutuklanırken kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hakkında gözaltı kararı bulunan ve Edanur'un ölümünün ardından hazırlanan bilirkişi raporunda;Kazı çalışmasını yapan ve yaptıran ekibin işvereni pozisyonunda olduğu için asli kusurlu olduğuna değerlendirilen İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ise, gözaltı kararının üzerinden 5 gün geçtikten sonra dün avukatıyla birlikte adliyeye giderek ifade verdi.Sukas ifadesinde; 'Olaydan hiçbir bilgim yok, kazı çalışmasının olduğunu bilmiyorum.Olayın ardından kendi içimizde bir soruşturma başlattık' dediği öne sürüldü. Genel Müdür, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldı.