Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 34 bin 844'e yükseldi

Filistinliler dünyanın gözleri önünde katledilmeye devam ediyor.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 215 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 7 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 55 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 200 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 844'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 404'e yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.