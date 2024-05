Melih Gökçek yağış rakamlarını açıkladı! Vatandaş önemsizliğe isyan etti: “Ölmeden gelmiyormuşunuz anladık”

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara'daki yağış verileriyle ilgili olarak, kendi belediye başkanlığı yaptığı dönem ile Mansur Yavaş'ın görev yaptığı dönem zamanı arasındaki yağış ortalaması farkının yüzde 38 daha fazla olduğunu söyledi.Yavaş'ın görev yaptığı süre zarfında yaşanan yağışlardaki sellerde, ne yazık ki toplamda 7 vatandaş hayatını kaybederken, Gökçek döneminde herhangi bir vatandaş bu sebeple canından olmadı.Gökçek, yaptığı açıklamada, kendi dönemindeki yağış miktarının, Yavaş dönemine göre yüzde 38 daha fazla olduğunu söyledi. Ayrıca, yağışlar sonucu meydana gelen sel olaylarına da değindi ve bu durumu eleştirdi. Gökçek, Mansur Yavaş ve ekibini, herhangi bir sıkıntı yaşandığında gerekli tedbirleri almamakla suçladı ve kendi döneminde alınan tedbirlerin daha etkili olduğunu savundu. Ayrıca, Yavaş'ın alt yapı yerine başka projelere kaynak aktardığını ifade ederek eleştirilerini sürdürdü.Eski ABB Başkanı Melih Gökçek şu kendi dönemindeki yağışların rakamsal verilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Tweet alemi… size meteoroloji verileriyle bir gerçeği ispat edeceğim… Gökçek zamanı yıllık yağış ortalamaları, Mansur Yavaş zamanından yüzde 38 daha fazla… İşte rakamlar: Ne zaman yağmur yağarsa, Ankara'da sel olur her tarafı su basarsa, Mansur ve avanesi başlar konuşmaya; ‘Yağış çok çok yoğun oldu, Gökçek Ankapark'ı yapmayıp altyapı yapsaydı bunlar olmazdı. Bizim dönemimizde yağmurlar Gökçek döneminden çok daha fazla yağıyor.”“Gökçek zamanında da bazı alt geçitlerde ve Ankara'nın bazı mevkilerinde sıkıntılar yaşanmadı değil. Ama arada bir fark var. O da şu; Herhangi bir yerde bir sıkıntı yaşanıyorsa Gökçek ve ekibi hemen o yerde tedbiri alır ikinci bir kez onun yaşanmasını engellerdi. Ancak Mansur Yavaş döneminde durum öyle değil. Aynı yerde tekrar tekrar aynı olaylar yaşanıyor. Onu da bir başka görüntüyle tekrar ispat edeceğim. Şu kesin… Gökçek dönemi yağış oranları kesinlikle Mansur döneminden fazla…”“Yine hatırlarsınız Mansur yavaş 2019'da attığı tweetle hiçbir bahaneye sığınmayacağını açıkça söylemişti. Ama şimdi her gün yeni bir bahane bulmaya çalışıyorlar. En büyük bahanelerinden birisi de ‘eğer Ankapark yapılacağına yerine altyapı yapılsaydı bunları yaşamazdık'… Külliyen yalan ve yanlış bir bahane. Şimdi Ankapark diye muazzam bir yapının yapılması söz konusu değil. Madem öyle, adama demezler mi, niye altyapıyı yapmadınız. Bu kadar parayı nereye sarf ettiniz? Ayrıca, 15 şirketi batırdınız. Sadece 15 şirketin sigorta ve vergi borçu 7 milyar TL. Tüm borçlarıyla beraber hesapladığında batırılan para iki Ankapark ediyor. Mansur ve Mansurcular bahaneye bırakın, çapsız olduğunuzu kabul edin, ben de size alkışlayayım.”Öte yandan bazı vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden, “Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. “ şeklindeki yaptığı paylaşıma da tepki gösterdi.Özellikle Yavaş'a tepkilerini dile getiren vatandaşlar önceden tedbirler alınmadığı konusunda eleştirilerini sıraladı. Sel mağduru vatandaşların yorumları ise şu şekilde:Selin Nurçin Yılmaz, “Pardon da 153'ü arayınca hangi çağrıya dönüldü? Kısacası ölmeden gelmiyormuşsunuz anladık.”Vatandaş Recep Yükcü, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ binamızı her yıl sel basıyor 6. kez oldu Mansur Yavaş neredesin?” dedi.Mehmet Fatih Bal, “Ankara'yı sel vurmuş. Suç yağmurun niye haber vermeden bu kadar yağdı ki Kimse sakın ha sakın Yavaş başkanımı suçlamasın.”Sedat Turan, “Sokağımız yıllardır sular altında kalıyor ve buna hiçbir çözüm üretilmedi. Lütfen alt yapıyı yenileyin.”Ayşe Özbek, “Hiçbir şey yapmayıp Melih Gökçek'in yaptığı altyapının bakımlarını yapsaydınız bile bu kadar olmazdı. Nerde belediye Nerde Başkan?”İbrahim Toprak, “Demetevler 406. Cadde 410.sokakta su ile savaşıyoruz. Mazgallar tıkalı 406.caddeye 407.caddeden sel vuruyor. Defalarca tutanak yazdırdık sizlere hiçbir sonuç alamadık. Bu sokaktan zemin kat evlere ve dükkanlara 1 metre su bastı.”Ömer Faruk Aytaç, “Yağmur yağsa Ankara'da her yeri sel götürüyor. Bolluk ve bereketin kaynağı yağmur bile Ankaralının korkulu rüyası olmuş.”