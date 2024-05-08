Apple'dan elektrikli araç hamlesi: Rivian ile ortaklık kurabilir

Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun.Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, 10 yıldır üzerinde çalıştığı projeyi geçtiğimiz haftalarda iptal etmişti.Yöneticiler, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söyledi.The New York Times tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın iptal edilen elektrikli araç projesine şimdiye kadar tam 10 milyar dolar harcadığını gösteriyor.Apple, elektrikli araç projesini iptal etmiş olsa da şirketin bu pazara olan ilgisi bitmemiş gibi görünüyor.DigiTimes'ın yeni bir raporuna göre Apple, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian ile iş birliği yapmayı planlıyor.Apple ve Rivian arasındaki ortaklık iddiaları, tedarik zincirleri arasındaki söylentilere dayandırılıyor. Öte yandan, bu söylentiler özelinde her iki firmadan da henüz bir açıklama gelmedi.Apple, 10 yıl boyunca kendi projesinde çalıştı ve bu yol içerisinde önemli geliştirmeler yaptı. Eğer şirket Rivian ile ortak olursa, bu geliştirmeler resmi olarak hayata geçebilir.Öte yandan Apple, artık yapay zekaya odaklanmış durumda ve yapay zekalı otonom sürüş üzerinde çalışıyor. Rivian da Apple'ın yardımıyla otonom sürüş özelliğini geliştirebilir.Apple ile Rivian arasındaki görüşme iddiaları ile ilgili önümüzdeki süreçte daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.