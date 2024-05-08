İsrail’in Refah harekatında son durum: ABD’den dikkat çeken hamle! Bomba kararı gündeme oturdu

İsrail'in Gazze katliamında açtığı yeni cephede de saldırılar sürüyor. İsrail'in soykırım saldırıları altındaki Filistin halkının son sığınağı olan Refah'a harekat kararı alan İsrail ordusu, 24 saati aşkın süredir sınır bölgesini işgal etmiş durumda.Gece boyu süren saldırılarda İsrail ordusunun topçu atışlarıyla hedef aldığı Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki belediye binasında yangın çıktı. Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu havadan ve topçu atışlarıyla Refah kentinin farklı bölgeleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.İsrail güçleri, Refah'taki belediye binasını aralıksız şekilde topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırı nedeniyle belediye binasında yangın çıktı. Bina ve çevresindeki yapılarda ciddi hasar meydana geldi.İsrail güçleri Refah kentinin güneyinde Filistinli 'Kışta' ailesine ait evi hedef alması sonucu ikisi çocuk çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı. İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeydoğusundaki Abdulal ailesinin evini de vurdu. Refah'ın orta kesiminde bir eve düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Öte yandan Gazze kentindeki El-Ehli Hastanesi kaynakları, İsrail güçlerine ait insansız hava araçlarının (İHA) kentin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampının güneyinde yer alan, Filistinli Reyyan ailesinin evi de İsrail güçleri tarafından hedef alındı. Deyr Belah kentinin doğusunda düzenlenen saldırıda da iki Filistinli yaralandı.İsrail'in en büyük müttefiki ABD'den dikkat çeken bir karar geldi. İsrail'in Refah'ı karadan işgal etmesine karşı çıkan ABD yönetimi, saldırının başlamasından bir gün sonra İsrail'e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu.El Arabiya'ya konuşan üst düzey bir yetkili, Refah konusundaki endişelerin giderilmemesi nedeniyle söz konusu hamlenin hayata geçirildiğini söyledi. Sevkiyatı durdurulan silahlar arasında 226 kilogram ve 900 kilogram ağırlığındaki bombalar da yer aldı. CBS News'e konuşan bir diğer yetkili ise 3 bin 500 adet bombanın gönderiminin askıya alındığını kaydetti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini desteklemediklerini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, böyle bir saldırıya ilişkin endişelerini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 'açık bir şekilde' ilettiğini bildirdi.Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, Refah'ın doğusundaki Şevke mahallesinde bir binada barikat kuran İsrail askerleriyle çatışma yaşandığını aktardı.Ayrıca Refah'ın doğusunda yer alan İsrail güçlerinin, kısa menzilli füze sistemi ve ağır kalibreli havan toplarıyla hedef alındığını kaydetti.Refah kentinin doğusunda, İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmaların devam ettiği kaydedilmişti. Filistin direniş grupları ile İsrail ordusu arasında çatışmaların yaşandığı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın doğu bölgesinden dumanların yükseldiği; silah ve patlama seslerinin duyulduğu belirtilmişti.Mısır'da yayın yapan 'El-Kahire el-İhbariye' televizyonunun üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, konuya ilişkin açıklamaya yer verildi. Habere göre, ismi açıklanmayan yetkili, taraflar arasında Kahire'de yürütülen müzakerelerin bugün tamamlanacağını söyledi.İsrail'e Refah'ta gerilimi tırmandırmanın tehlikeli olduğunu bildirdiklerini dile getiren kaynak, Mısır'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtti.