Facia böyle önlendi: Uçak 371 metre sürüklendi

FX6238 kuyruk tescilli FEDEX şirketine ait Paris-İstanbul Havalimanı kargo uçağının ön iniş takımının açılmadı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek durumu bildirdi. Uçağın pilotu kuleye, göstergelerinde ön dikmenin aşağıda olmadığı ikazı verdiğini söyleyerek kulenin bakmasını istedi. Pilot bu sırada pas geçip yakıt boşaltarak tekrardan iniş yapmak istedi. Pas geçen kargo uçağı daha sonra gövde üzerine iniş yaptı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.Havalimanında uçağın kurtarma çalışmaları sürerken İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, açıklamalarda bulundu.Kargo uçağının acil iniş yapacağının bildirilmesi üzerine gerekli tedbirleri kısa sürede aldıklarını ifade eden Karakış, 'Acil iniş yapacağı daha önce ATC'ye ilan edilmiş, ATC tarafından bize gelen bilgiyle havalimanı yangın söndürme kaza kırım ekipleri, pist girişlerinde yerlerini almış durumdaydı. Uçak pistimize iniş yaptıktan sonra iniş takımları üzerinde belli bir noktaya kadar uçak gövde üzerinde bırakıp çok başarılı bir şeklide yaklaşık 371 metre gövde üzerinde ilerleyerek pistte tam merkez noktada kalarak acil iniş gerçekleştirdi. Havalimanı yangın söndürme ve kaza kırım kurtarma ekipleri 12-13'ncü saniyede sürtünmeden dolayı ortaya çıkan kıvılcımları ve olayın daha vahim hale gelmemesi için yangın söndürme işlemlerini uyguladılar. Uçak içerisindeki her iki pilot, bir kaç dakika içerisinde sakin bir şeklide uçak içerisinden kokpit camından tahliye edildi. Her iki pilotta ayaklarının üzerinde herhangi bir yaralanma ile karşılaşmadık. Bu dakikadan sonra kaza mahallinin emniyete alınması sağlanıp, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi'ne, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne gerekli bilgiler verildi.' diye konuştu.Uçağın pist üzerinde emniyetli bir şekilde hareketsiz halde durduğunu ifade eden Ozan Karakış, 'Uçak pist üzerinde emniyetli bir şekilde hareketsiz bekliyor. Uçak inişi esnasında pist köpükleme ile ilgili bugünün modern havacılığında, uluslararası veya bizim milli mevzuatımızda yer almayan bir uygulama. Özellikle gövde üzerine iniş takımı olmadan gerçekleştirilen bu tür inişlerde, uçağın yansal hareketlerinin ıslaklık ve köpükle kaygan bir yüzeyde olması yerine kuru pist üzerine gerçekleşmesi şuan dünyamızda uygulanan en basit en temel acil iniş yöntemi. Burada pilotun talep etmemesi, bizimde olmayan bir uygulamayı yapmamızdan dolayı pist köpüklenmeden iniş gerçekleşti. Bu sayede uçak pistin merkez ekseninde duruyor. Yetkili mercilerin kaza ile ilgili yasal soruşturmasının arkasından uçak havayoluna serbest bırakılacak. Havayolu uçak içerisindeki yakıtı, kargoyu nasıl tahliye edeceği ve uçağın nasıl kaldırılacağına karar verecek. İGA İstanbul Havalimanı'nda bizim elimizde A380 uçağını kaldıracak kadar uçak kaldırma takımı mevcut' diye ifade etti.Gövde üzerine iniş yapan kargo uçağının kaldırması için ekiplerin beklediğini ifade eden İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış,'Uçağın etrafında, uçak kaldırma ekipmanları bulunuyor. Süreç işlemesini bekliyoruz. Uçak ne zaman kaldırılacak şimdi söylemek çok zor. Uçak sahibinin soruşturma tamamlanmasının ardından vereceği karara bağlı. Ama önümüzdeki saatler içerisinde ülkemizin HAB'ı, Türk Hava Yolları'nın HAB'ı İstanbul Havalimanı'nda bir pistin kapalı kalmasını istemiyoruz. Bu uçak şuan bizim ana pistimizde kaldı, Burada mevcut 3 ana pistimiz 2 yardımcı pistimiz var. Uçak ana pist üzerinde kaldı ama uçaklar bu pistin yanında bulunan yardımcı pistlerden kalkışlarına devam ediyor. Operasyon 4 pist üzerinde aktif şekilde sürmeye devam ediyor.' dedi.