Türk savaş gemisi komşunun uykularını kaçırdı: 8 denizaltı, 100 gemi, 39 uçak, 16 helikopter, 28 İHA! Savaşa gider gibi tatbikat...

Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis'in Ankara ziyareti öncesi başlatılan DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı Yunanlıların uykularını kaçırdı. TCG Anadolu'ya atıfta bulunan Yunan basını, Atina'nın sessizliğinden dert yandı.Türkiye'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği tatbikat ile Türk-Yunan krizinin patlak verdiğini belirten Yunan medyası, ilişkilerin o dönem kopma noktasına geldiğini ve Türk gemilerinin Ege'nin derinliklerinde bulunan Yunan adalarına çok yakın manevralar yaptığını söyledi.Türkiye'yi vuran 6 şubat depremleriyle birlikte ilişkilerin iyi yönde ilerlediğini anımsatan Yunan medyası, söz konusu tatbikatın iki ülke arasındaki gerginliği tetikleyebileceğini ifade etti.TCG ANADOLU TİTRETTİTürkiye'nin Doğu Akdeniz'de tarihin en büyük tatbikatını yapmaya hazırlandığını ifade eden Yunan medyası, 100 suüstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 İHA insansız hava aracı, yeni kamikaze gemilerinin de aralarında bulunduğu 7 USV insansız gemi, Denizaltı Afet Birimi Ekipleri ve elit Amfibi komandolar, 6 Sahil Güvenlik gemilerin yanı sıra savaş uçaklarının da bulunacağını bildirdi.TCG Anadolu'ya özel parantez açan Yunan medyası, tatbikatın amiral gemisinin dünyanın ilk siha gemisi TCG Anadolu olacağını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tatbikata toplam 15 bin kadın ve erkek katılacak.Türkiye'nin tatbikatı Yunan Deniz Kuvvetlerini harekete geçirdi diyerek habere devam eden Yunan basını, 18 Mayıs'a kadar önemli sayıda Suüstü Birimi ve denizaltı, Türk gemilerinin her hareketini izleyecek . Şubat 2023'ten bu yana Türk tatbikatları sırasında, uçuş planı yapılmayan bazı fırkateyn helikopter uçuşları dışında herhangi bir provokasyon kaydedilmemiş olmasına rağmen, Yunan Genelkurmay Başkanlığı alarma geçmiş durumda ifadelerini kullandı.MAVİ VATAN'IN HER BİR KÖŞESİNDE...Dün düzenlenen basın toplantısında tatbikata dair açıklamalarda bulunan Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan, DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programı'na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu berlirtti.Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı hakkında açıklamalarda bulunan Türkkan, 'Fiili safha, gemilerin 7 Mayıs tarihinden itibaren intikalleriyle başlayacak, 7-8 Mayıs tarihleri arasında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri, 9-10 Mayıs lojistik bütünleme faaliyetleri, 11 Mayıs Aksaz/Marmaris'e istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecektir.' şeklinde konuştu.Sözlerine devam eden Türkkan, '12-13 Mayıs tarihleri arasında fiili silah eğitimleri, 14-16 Mayıs'ta çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri, 17-18 Mayıs tarihlerinde liman ziyaretleriyle ana üs/limanlara intikal faaliyetleri icra edilecektir.' ifadelerini kullandı.Tatbikata dair bilgilendirmelerde bulunmaya devam eden Türkkan, tatbikat kapsamında Radar Akiseli suüstü hedefi kullanılarak suüstü atışları, Manş uçağının çektiği hava hedefi kullanılarak hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava vasıtalarından Cirit, MAM-L, MAM-T, TEMREN, HELLFIRE, G/M atışları ve flare, top roket atışlarının yapılacağını, ayrıca Finike bölgesinde konuşlandırılacak Pelikan E/H simülatör ile elektronik harp eğitimleri ile ÇAF atışlarının icra edileceğini söyledi.Türkkan ayrıca, 'Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetlerinin, tüm yüzer, dalar ve uçar unsurlarıyla başta “Mavi Vatan” olmak üzere memleketin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz azim, irade ve heyecanla, gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin ve görevinin başında olduğunu vurguladı.'MAYIS AYINDA 3 BÜYÜK TATBİKATÖte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), mayıs ayı içerisinde Denizkurdu, Uluslararası Anadolu Ankası ve EFES-2024 olmak üzere 3 büyük tatbikat icra edecekUluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 6-17 Mayıs, Denizkurdu-II Tatbikatı 7-18 Mayıs ve EFES Tatbikatı ise 25 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve 9-30 Mayıs tarihlerinde Fiili Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki safha halinde gerçekleştirilecek.Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı, Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin katılımıyla Konya'da yer alan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilecek.Tatbikatta, personel kurtarma harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında personel kurtarma görev kuvveti unsurları arasında ve diğer ülkeler ile birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek, işbirliği alanlarını belirlemek amaçlanıyor.Yabancı unsurların yanı sıra Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığından timlerin katılacağı tatbikatın basın günü, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.