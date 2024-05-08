Saadet Partisi'nin ilk adayı Selman Esmerer oldu: Teşkilatın vereceği göreve hazırım

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, sosyal medya mecrası X'te (Twitter) 'Milli Görüş Çağrısı' paylaşımında bulunarak Saadet Parti'sinin 30 Haziran'da gerçekleştireceği kongrede aday olacağının sinyallerini vermiş oldu.Esmerer, yaptığı uzun paylaşımında ''Uzun zamandır bir sistem sorunu yaşanıyor. Bu kriz devam ettiği sürece Saadet Partisi'nin genel başkanının kim olduğu veya kimin olacağı önemsizdir'' açıklamasında bulundu.Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle artık genel başkanlık görevini yapamayacağını açıklamıştı. Saadet Partisi'nde son kongre 30 Ekim 2022'de yapılmıştı.Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede, partinin toplam bin 200 delegesinden, bin 50'si oy kullandı.Aslen Erzincanlı olan Selman Esmerer, 1959 yılında İstanbul'da doğdu. 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.Ambalaj sektöründe ticari faaliyetlerini Sürdüren Esmerer, Bu alanda Elif Ambalaj markasıyla çok önemli bir tesis kurarak Gıdadan, Mobilyaya her sektörün ünlü markalarının mallarının ambalajını ve baskılarını üretmektedir.İstanbul Oluklu Mukavva Üreticileri Derneği (İSOM) Başkan Yardımcılığı ve İlme Hizmet Vakfı Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmekle birlikte Yeni bir Dünya Sanayici ve İş adamları Derneğinin'de Genel Başkanlığına seçilmiştir.Evli ve dört çocuk babasıdır.