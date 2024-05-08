Koşa koşa hastaneye gitmişlerdi... Gelin erkek çıktı

Evlilik hazırlığında olan çift hayatının şokunu yaşadı. Olay ülke medyasının gündemine bomba gibi düştü. Haberde, Vücudunda fazlalık olarak bulunan erkeklik organını ameliyatla aldıran kadının bir süre hormon tedavisi alacağı belirtildi.Çin medyasında bugün gündem olan bir başka haberde ise evlilik hazırlığında olan bir kadının biyolojik olarak erkek çıktığı yazıldı.Devlet medyasının haberleştirdiği gelişmede, evlilik için sağlık raporu sırasında ortaya çıkan gerçeğin düğünü iptal ettirdiği hatırlatıldı.50 binde bir olarak görülen bir hastalık olduğu ortaya çıkan olayda, genç kadının kanser riski taşıdığı da belirtildi.Vücudunda fazlalık olarak bulunan erkeklik organını ameliyatla aldıran kadının bir süre hormon tedavisi alacağı belirtildi. Resmi medya ayrıca bu tür mutasyonların erken teşhis ve kısa süreli bir operasyonla tedavi edildiğini bildirdi.