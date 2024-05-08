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Beyaz Gazete
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Koşa koşa hastaneye gitmişlerdi... Gelin erkek çıktı

Çin'de yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Evlilik hazırlığı yapan bir çift sağlık raporu almak istedikleri sırada hayatının şokunu yaşadılar. Gelinin biyolojik olarak erkek çıktı belirtildi.

Ekleme: 8.05.2024 - 14:19 Güncelleme: 8.05.2024 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Koşa koşa hastaneye gitmişlerdi... Gelin erkek çıktı
Evlilik hazırlığında olan çift hayatının şokunu yaşadı. Olay ülke medyasının gündemine bomba gibi düştü. Haberde, Vücudunda fazlalık olarak bulunan erkeklik organını ameliyatla aldıran kadının bir süre hormon tedavisi alacağı belirtildi.

Koşa koşa hastaneye gitmişlerdi... Gelin erkek çıktı

Çin medyasında bugün gündem olan bir başka haberde ise evlilik hazırlığında olan bir kadının biyolojik olarak erkek çıktığı yazıldı.

Devlet medyasının haberleştirdiği gelişmede, evlilik için sağlık raporu sırasında ortaya çıkan gerçeğin düğünü iptal ettirdiği hatırlatıldı.

Koşa koşa hastaneye gitmişlerdi... Gelin erkek çıktı

50 BİNDE BİR

50 binde bir olarak görülen bir hastalık olduğu ortaya çıkan olayda, genç kadının kanser riski taşıdığı da belirtildi.

Vücudunda fazlalık olarak bulunan erkeklik organını ameliyatla aldıran kadının bir süre hormon tedavisi alacağı belirtildi. Resmi medya ayrıca bu tür mutasyonların erken teşhis ve kısa süreli bir operasyonla tedavi edildiğini bildirdi.