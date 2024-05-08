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İzmir'de HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıktı! Kandil'e katılanların listesini tutmuşlar

İzmir HDP İzmir İl Başkanlığı'ndan Kandil'e bağış sandığı çıktı. SABAH, üzerinde 'PKK' ve 'Kürdistan' yazılı Kandil bağış kutusunun fotoğraflarına ulaştı. İl Başkanlığı'na gelen terör örgütü üyeleri ile destekçilerinden toplanan paraların PKK'ya destek amacıyla Kandil'e gönderildiği belirlendi.

İzmir'de HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıktı! Kandil'e katılanların listesini tutmuşlar
Ekleme: 8.05.2024 - 09:59 Güncelleme: 8.05.2024 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıktı! Kandil'e katılanların listesini tutmuşlar
İzmir'de bir gizli tanığın, HDP'li yöneticilerin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine destek verdiği yönündeki ifadesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aylarca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından, HDP il ve ilçe binalarına yönelik arama kararları verildi.


İzmir'de HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıktı! Kandil'e katılanların listesini tutmuşlar

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, HDP İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

EVLERİNDE VE PARTİ BİNALARINDA ÖCALAN POSTERLERİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin evleri, HDP İl Binası ile Konak ve Buca İlçe binalarında yapılan aramalarda teröristbaşı Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarının fotoğrafları, yasaklı çok sayıda kitap, dergi ve doküman ile dijital materyal, PKK ibareli materyaller, parti içerisinde örgütlenme isminde oda ve PKK terör örgütüne katılım yapanların listelerinin olduğu dokümanlar ele geçirildi.


İzmir'de HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıktı! Kandil'e katılanların listesini tutmuşlar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KANDİL'E BAĞIŞ SANDIĞININ FOTOĞRAFLARINA ULAŞILDI

HDP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan aramalarda ise PKK bağış kutusu bulundu.

Üzerinde 'PKK' ve 'Kürdistan' yazılı Kandil bağış kutusunun fotoğraflarına ulaşıldı.

İzmir'de HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıktı! Kandil'e katılanların listesini tutmuşlar

İzmir HDP İl Başkanlığı'na gelen terör örgütü üyeleri ile destekçilerinden toplanan paraların PKK'ya destek amacıyla Kandil'e gönderildiği belirlendi.

İzmir'de HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıktı! Kandil'e katılanların listesini tutmuşlar

İzmir Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün verdiği arama kararının Türkiye'de parti binasına yönelik verilen ilk arama kararı olduğu öğrenildi.

İzmir'de HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıktı! Kandil'e katılanların listesini tutmuşlar