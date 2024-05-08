İsrail soykırımının dehşete düşüren manzarası: Toplu mezardan cesetler çıkarıldı

Soykırımcı Katil İsrail ordusu Filistinlilere ölüm yağdırıyor. Gelen son dakika haberine göre; Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan da 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı.Gazze'deki hükümet, "İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı" açıklamasında bulundu.İsrail ordusunun kara saldırısı başlatıp Mısır ile olan sınır kapısını işgal ettiği Refah kentinde, insani yardım malzemelerinin Filistin Sağlık Bakanlığı hastanelerine ulaşmasına izin vermediği, tahliye tehdidi ve saldırılar nedeniyle bazı hastanelerin hizmet dışı kaldığı ve yaralıların tedavi edilemediği bildirildi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne, özellikle Refah kentine düzenlediği saldırılar ve bombardımanlarda hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin sayısında ciddi bir artışın olduğu belirtildi.Açıklamada, "Refah Sınır Kapısı'nın art arda ikinci gün İsrail işgalinin kontrolünde kapalı tutulması, birlerce yaralı ve hastanın Gazze Şeridi dışına çıkma ve tedavi olmasına engel oluyor." ifadesi kullanıldı.Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının doğurduğu olumsuz sonuçlara işaret edilen açıklamada, "İsrail işgali, iki gündür, ilaç, tıbbi malzeme ve insani yardım taşıyan tırların Sağlık Bakanlığı hastanelerine girişini engelliyor." denildi.Açıklamada, "Refah'ta İsrail ordusunun tahliye tehdidi ve şiddetli bombardımanı nedeniyle bazı hastaneler hizmet dışı kaldı. Bu hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle yaralıları, özellikle de kritik vakaları tedavi edecek yer yok." ifadesine yer verildi.Gazze Şeridi dışında tedavi olması gereken hasta ve yaralıların listesini isteyen ülkelere, bu kişilerin Gazze dışına çıkarılması için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.