Miçotakis'ten Türkiye ziyareti öncesi açıklama!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde açıklamalarda bulundu.Önümüzdeki Pazartesi günü Ankara'yı ziyaret edeceğini söyleyen Yunanistan Başkanı Miçotakis, ziyaretinde İstanbul'daki Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesinde dolayı duyduğu memnuniyetsizliği dile getireceğini söyledi.Geçtiğimiz günlerde Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını söyleyen Miçotakis, 'Türkiye'nin farklılıklarımıza rağmen samimi bir köprü kurabilmemiz için istekli olduğunu düşünüyorum' değerlendirmesinde bulunmuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Yunanistan'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirmiş, 6 yıl sonra ilk kez Atina'yı ziyaret etmişti.Yunanistan'da yapılan açıklamalarda iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmanın hedeflediğini belirtilmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ülke arasında görüş ayrılıklarının olmasının normal olduğunu dile getirerek, 'Aynı denizi, coğrafyayı paylaşıyoruz. Bizim aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok' ifadelerini kullanmıştı.Miçotakis ise açıklamasında ilişkilerin yeniden canlanacağını söyleyerek, Türk vatandaşlarına Yunan adalarında 7 günlük vize sağlanacağını duyurmuştu.