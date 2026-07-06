  • USD: 46,74 - 46,82
  • EURO: 53,37 - 53,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kene Kabusu Devam Ediyor! Sivas'tan Acı Haber Geldi

Koyulhisar ilçesinde kene tutunması sonucu rahatsızlanan kadın tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Ekleme: 6.07.2026 - 14:35 Güncelleme: 6.07.2026 - 14:39 / Editör: Fehmi Öztürk
Kene Kabusu Devam Ediyor! Sivas'tan Acı Haber Geldi
Havaların ısınmasıyla kene kaynaklı ölümler artmaya başladı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aksu köyü sınırları içerisindeki Evelikli yaylasında ikamet eden S.A yüksek ateş şikayetiyle ilçedeki hastaneye başvurdu.

Ölümcül kenelerden yayılan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü şüphesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kene Kabusu Devam Ediyor! Sivas'tan Acı Haber Geldi

HAYATINI KAYBETTİ
S.A, burada 4 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti.

ÖLENLERİN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Ölümcül kene tutunması nedeniyle Sivas'ta bu yıl ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

S.A'nın vücuduna yapışan keneye kendi imkanları ile çıkartması sonucu rahatsızlandığı ileri sürüldü.