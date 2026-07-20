  • USD: 47,09 - 47,18
  • EURO: 53,85 - 53,95
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sakarya'da Kamyonet Devrildi! Ölü Ve Yaralı Var

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, A.D. ise yaralandı.

Ekleme: 20.07.2026 - 10:55 Güncelleme: 20.07.2026 - 11:01 / Editör: Fehmi Öztürk
Sakarya'da Kamyonet Devrildi! Ölü Ve Yaralı VarKaza, gece saatlerinde Hendek ilçesi Çiğdem Yaylası yolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonetteki Haydar Tunca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan A.D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Haydar Tunca'nın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'da Kamyonet Devrildi! Ölü Ve Yaralı Var