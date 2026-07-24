25.000 Yıl Bu Mağarada Ot Yaktılar! Sebebi Yeni Çözüldü

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki kireçtaşı oluşumları arasında yer alan Cloggs Mağarası, binlerce yıllık geçmişe sahip.Mağarada yıllardır sürdürülen kazı ve bilimsel araştırmalar sayesinde ilginç bilgiler elde edildi.Kalıntılar, Avustralya'nın ilk sakinlerinin yaşam biçimine, inanç sistemine ve kültürel mirasına ışık tutmaya devam ediyor.Arkeologların yürüttüğü son araştırmalar, Cloggs Mağarası'nın yaklaşık 25 bin yıl boyunca ritüel amaçlarla kullanıldığını ortaya koydu.Ritüelleri ise 'mulla-mullung' adı verilen ruhani kişiler yürütüyordu.Arkeonews'e göre; Mağarada bulunan yanmış bitki kalıntıları ve tortu katmanlarını inceleyen ekip, bölgedeki yerli toplulukların farklı alanlardan topladıkları otları mağaraya getirerek ince tabakalar halinde serip yaktıklarını belirledi.Araştırmacılara göre bu uygulama binlerce yıl boyunca düzenli olarak tekrarlandı ve zamanla oluşan tortu katmanları, her bir ritüelin izlerini günümüze kadar korudu.Çalışmanın sorumlu yazarı ve Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Dr. Elle Grono, 'Kadim Ataların daha geniş bir alandan topladıkları otları Cloggs Mağarası'na taşıdığını, bunları ince katmanlar hâlinde serip yaktığını gösteriyoruz. Zamanla oluşan tortular, bu yanmış katmanları örterek her birini binlerce yıl boyunca üst üste korudu.' ifadelerini kullandı.Monash Üniversitesi'nden Profesör Bruno David, “Bunların yakılması, GunaiKurnai'nin büyü ve ritüel yapmak, ayrıca Ruh-Varlıklar da dâhil olmak üzere içeri giren herkesin ayak izlerini takip etmek için kül kullanma yönündeki geleneksel uygulamalarıyla örtüşüyor. Daha derin ve daha eski tortularda, Casuarina ağaçlarından yapılmış, yağ sürülmüş yontulmuş ahşap çubuklar gibi başka makro-botanik kanıtlar da bulundu. Bu da odunsu bitkiler kullanan başka ritüellerin de yapıldığını gösteriyor” dedi.Ritüellerin Son Buzul Çağı'ndan 19. yüzyıla kadar kesintisiz devam ettiği belirtiliyor.