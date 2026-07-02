Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 35°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 32°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 32°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 37°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 35°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 34°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, batısının zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 36°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 33°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBARTIN °C, 34°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 33°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 37°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 28°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 27°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 28°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık