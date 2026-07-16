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İzmir'de Orman Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ekleme: 16.07.2026 - 14:24 Güncelleme: 16.07.2026 - 14:26 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir'de Orman Yangını! Ekipler Müdahale EdiyorBornova ilçesi İnönü Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.

Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.