Avrasya Tüneli'nde Kaza! Trafiğe Kapatıldı

Avrasya Tüneli'nde otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırıma çıkarak tünel duvarına çarptı. Otomobilin çarptığı noktadaki yangın söndürme ünitesinde bulunan bölümden sular yola akarken, bir süre kapalı kalan tünel saat 09.00 itibariyle trafiğe açıldı.

Avrasya Tüneli'nde korkutan kaza...Tünel içerisinde seyir halindeki otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı.Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele aktı.Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatıldı.Tünelin trafiğe kapatılması özellikle Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğunu yüzde 70 seviyelerine çıkardı.Sabah saatlerinde Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kazayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, '08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli'nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir.' denildi.Valilikten yapılan ek açıklamada ise tünelin trafiğe açıldığı bilgisi verilerek, 'Avrasya Tüneli saat 09.00 itibariyle araç trafiğine yeniden açılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.Tünel kısa bir zamanda yeniden kullanıma açılsa da ciddi bir trafik yoğunluğu olduğu ifade ediliyor.