Ferhat Murat Kanal 7'ye Veda Etti!

Gazeteci Ferhat Murat, üç yılı aşkın süredir yazılarını kaleme aldığı Haber7'ye veda ettiğini açıkladı.

Gazeteci Ferhat Murat, üç yılı aşkın süredir yazılarını kaleme aldığı Haber7'ye veda ettiğini açıkladı.



Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Murat, görev süresi boyunca umutla, öfkeyle ancak her zaman samimiyet ve sorumluluk duygusuyla yazmaya gayret ettiğini ifade etti.



Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Üç yılı aşkın bir süre boyunca yazdığım Haber7'ye veda vakti…



Zaman zaman umutla, zaman zaman öfkeyle, ama hep samimiyetle ve sorumluluk duygusuyla yazmaya çalıştık.



Şimdi o yolculuğa bir 'elveda' deme vakti geldi..."





