Altın yine düşüşte, işte son durum

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Washington'ın barış şartlarını kabul etmemesi durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılara 'iki veya üç gün içinde' yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu. Bu açıklamalar, Trump'ın Körfez müttefiklerinin çağrıları üzerine planlanan bir saldırıyı iptal ettiğini söylemesinden kısa bir süre sonra geldi. Tahran'ın nükleer programı müzakerelerde önemli bir tıkanma noktasıydı.Uzun süren çatışma, hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine fiilen kapalı tutarak petrol fiyatlarını yükseltti ve enflasyon baskılarını yoğunlaştırdı.Hızlanan ABD enflasyonu, yatırımcıların bu yıl Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini daha da düşürmesine yol açarken, merkez bankasının yıl sonundan önce faizleri artırabileceği yönündeki spekülasyonları da güçlendirdi.ONS ALTINOns altın güne 4 bin 481 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 453 dolar, en yüksek de 4 bin 508 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 461 dolardan işlem geçiyor.GRAM ALTINGram altın güne 6 bin 568 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 527 lira, en yüksek de 6 bin 608 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 545 liradan alıcı buluyor.