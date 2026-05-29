İran'ın Yeni Ölümcül Hava Savunma Sistemi! ABD'ye Ait İHA'lar Böyle Düşürüldü

El Cezire'nin analizine göre, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıklaması, Tahran'ın hava savunma kapasitesine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.İran medyası, ilk kez kullanılan yerli üretim 'Arash-e Kamangir' adlı hava savunma sisteminin ABD İHA'sını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.İran basınında yer alan haberlere göre olay, Hürmüz Boğazı'ndaki Kiş Adası ve çevresinde meydana geldi.Tahran yönetimi, ABD'ye ait MQ-9 Reaper keşif ve gözetleme İHA'sının yeni nesil hava savunma sistemiyle vurulduğunu açıkladı.İranlı yetkililer, operasyonun ülkenin hava sahası ve deniz sınırlarına yaklaşan unsurlara yönelik açık bir mesaj niteliği taşıdığını vurguladı.İran'ın duyurduğu yeni sistem, adını Pers mitolojisinin efsanevi kahramanı Arash'tan alıyor.İran medyasına göre Arash-e Kamangir, düşük görünürlüklü hedefleri tespit edebilen ve hızlı reaksiyon gösterebilen yeni nesil bir hava savunma platformu olarak geliştirildi.Sistemin teknik özellikleri kamuoyuyla paylaşılmasa da İran, platformun gizli tutulan önemli kabiliyetlere sahip olduğunu savunuyor.El Cezire'ye konuşan uzmanlara göre İran son yıllarda maliyeti düşük, hareket kabiliyeti yüksek ve yerli üretim hava savunma sistemlerine ağırlık verdi.Bu sistemlerin sabit radar ağlarına bağımlı olmadan görev yapabilmesi, sahada önemli avantaj sağlıyor.Uzmanlar, küçük ve mobil sistemlerin kolayca gizlenebildiğini, kısa sürede konuşlandırılabildiğini ve gerektiğinde hızla yer değiştirebildiğini belirtiyor.MQ-9 Reaper gibi insansız hava araçları uzun süre havada kalabilmeleri ve keşif faaliyetleri yürütebilmeleri için nispeten düşük hızlarda görev yapıyor.Bu durum onları kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerine karşı daha hassas hale getiriyor.Uzman değerlendirmelerine göre İran'ın geliştirdiği yeni sistemler özellikle İHA'lara karşı etkili olacak şekilde tasarlanmış olabilir.El Cezire'nin analizinde, İran'ın askeri stratejisinin yalnızca gelişmiş teknolojilere değil; dayanıklılık, hareketlilik ve sürdürülebilir savunma kapasitesine dayandığı vurgulandı.Uzmanlara göre Tahran, yerli savunma sanayisi sayesinde hava savunma ve füze üretim kapasitesini korurken, olası yeni saldırılara karşı caydırıcılığını sürdürmeye çalışıyor.ABD ile İran arasında ateşkesin kırılganlığını koruduğu bir dönemde yaşanan İHA olayı, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu.