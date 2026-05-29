'ABD Silahlarının Yerini Alacak' İsrail Türkiye'nin Havadaki Gücünü Resmen İtiraf Etti

Maariv'e göre Türkiye, yerli üretim "Gökdoğan" ve "Bozdoğan" hava-hava füzelerinin savaş başlıkları da dahil olmak üzere gerçek mühimmatla gerçekleştirilen canlı atış testlerini başarıyla tamamladı. Böylece iki füze sistemi, seri üretim öncesindeki son doğrulama aşamasını geçmiş oldu.Haberde, Türk savunma sanayisinin teknolojik bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli bir kilometre taşına ulaştığı belirtilirken, yeni füze sistemlerinin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma stratejisinin merkezinde yer aldığı ifade edildi.Habere göre Türk Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından 2013 yılından bu yana geliştirilen proje kapsamında üretilen "Gökdoğan" ve "Bozdoğan" füzeleri, ABD yapımı Amraam ve Sidewinder füzelerinin doğrudan alternatifi olarak tasarlandı.Haberde, görüş hattının ötesindeki hedefler için geliştirilen "Gökdoğan" füzesinin uzun menzilli hava-hava görevlerine yönelik olduğu, kısa menzil ve görüş hattı içindeki hedeflere karşı kullanılacak "Bozdoğan" füzesinin ise yakın hava muharebesi ihtiyaçlarına cevap vermesinin amaçlandığı kaydedildi.Maariv'in haberine göre testlerin tamamlanmasının ardından yeni füze sistemlerinin kısa süre içerisinde Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçaklarına entegre edilmesi bekleniyor.Haberde ayrıca "Gökdoğan" ve "Bozdoğan" füzelerinin gelecekte Türkiye'nin yeni nesil hava platformlarının temel silah sistemlerinden biri olmasının planlandığı belirtildi. Bu kapsamda, milli muharip uçak "Kaan" ile insansız savaş uçağı "Kızılelma"nın da söz konusu füzelerle donatılmasının hedeflendiği ifade edildi.İsrail merkezli Maariv'e göre Türkiye'nin geliştirdiği yeni hava-hava füze sistemleri, yalnızca askeri modernizasyon açısından değil, bölgesel güç dengeleri bakımından da dikkat çekiyor.Haberde, yerli füze programının Türkiye'nin savunma alanındaki dış bağımlılığını azaltacağı ve özellikle İsrail başta olmak üzere bölgesel rakiplerine karşı güvenlik bağımsızlığını güçlendirebileceği değerlendirmesine yer verildi.