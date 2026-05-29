Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sosyal Medya Hesaplarını İstiyor! Meta, Facebook'u Devredecek

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kargaşa devam ediyor.Mahkeme kararıyla 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi üzerine Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı.Bu kararla partinin yönetiminin 2023'teki Kurultay öncesi genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki yönetime geçmesine hükmedildi.Özgür Özel ekibi kararı tanımadığına yönelik açıklamalar yaptı ve yeniden kurultay yapılmasını talep etti.Kılıçdaroğlu ise kurultayın yapılabilmesi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerektiğine işaret etti.Kılıçdaroğlu ekibi ve Özel ekibi arasındaki mücadelenin bir boyutu da CHP'nin sosyal medya hesapları üzerinden sürüyor.Özel'in ekibi, partinin sosyal medya hesaplarının idaresini mahkeme kararıyla CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu yönetimine teslim etmedi.Bunun üzerine Kılıçdaroğlu yönetimi de hesapların devri için X'e ve Facebook ile Instagram'ın sahibi olan Meta şirketine başvuru yaptı.META, Facebook hesaplarının Kılıçdaroğlu yönetimine devredilmesini kabul etti.