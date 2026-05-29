Uzmanlardan Kritik Uyarı! Hayvanlara Çiğ Kurban Artığı Vermeyin

Veteriner Hekim Anıl Görkem Yılmaz, Kurban Bayramı'nda hem evcil hem de sokak hayvanlarına çiğ et ve sakatat verilmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Kurban artıklarının bilinçsizce çevreye bırakılmaması gerektiğini belirten Yılmaz, bu durumun salgın hastalıklara davetiye çıkardığını vurguladı.Kurban artıklarının sokak hayvanları tarafından tüketilmesinin büyük bir risk barındırdığını ifade eden Yılmaz, 'Her şeyden önce bu durum ciddi bir parazit ve bakteri bulaş kaynağıdır. Kendi hayvanlarımıza veya sokak hayvanlarına bu şekilde hastalıklar bulaşabilir. Ayrıca bu tarz atıkların içerisinde bulunan kemikler, hayvanın sindirim sistemini bozarak geri dönüşü olmayan vakalara, tıkanmalara ve ölümlere sebep olabiliyor. Bu nedenle kurban artıkları hayvanlara kesinlikle çiğ verilmemeli, özellikle sivri kemiklerden uzak durulmalıdır. Kurban etlerinin artıkları hayvanlarımız için ancak pişirilerek tüketilmeye uygundur' dedi.Toplumda parazit bulaşması (toksoplazma) konusunda kedi ve köpeklere haksız bir suçluluk yüklendiğini belirten Veteriner Yılmaz, yapılan bilimsel çalışmaların asıl bulaş kaynağının iyi yıkanmamış sebzeler ve çiğ et tüketimi olduğunu gösterdiğini söyledi.İyi niyetle de olsa 'bir kereden bir şey olmaz' denilerek verilen çiğ etlerin hayvanlarda ani rahatsızlıklara yol açabileceğini hatırlatan Yılmaz, şu uyarılarda bulundu:'Çiğ et tüketimi sonrası hayvanlarda kabızlık, ishal, hazımsızlık, halsizlik ve durgunluk gibi semptomlar görebiliyoruz. Böyle durumlarda 'bayram geçsin öyle gideriz' diyerek tedaviyi ertelemek yerine en yakın acil veteriner kliniğine danışılmalıdır. Geç kalınmış her vaka, hayvanın hayatından çalınan bir zamandır.'Kurban atıklarının çevre ve toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde imha edilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, atıkların belediyelerin belirlediği toplama noktalarına teslim edilmesini önerdi. İmkan olmaması durumunda ise atıkların derin bir çukur kazılarak gömülmesi ve üzerine kireç dökülerek kapatılması gerektiğini, böylece sokak ve yabani hayvanların bu riskli gıdalara ulaşmasının engellenebileceğini sözlerine ekledi.