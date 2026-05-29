Araç Sahiplerine Müjde! Benzine İndirim Geldi

ABD ile İran'ın anlaşmaya hazırlandığı haberleri, petrol fiyatlarının düşmesini sağladı. Bu da akaryakıt fiyatlarının gerilemesini sağladı.Son olarak benzine 82 kuruş indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı.Benzin: 64.32 TLMotorin: 67.03 TLLPG: 33.89 TLBenzin: 64.18 TLMotorin: 66.90 TLLPG: 33.29 TLBenzin: 65.29 TLMotorin: 68.16 TLLPG: 33.87 TLBenzin: 65.57 TLMotorin: 68.43 TLLPG: 33.69 TL