Barış çıkmazda Türkiye devrede!

ABD/İsrail ile İran arasında yaklaşık iki aydır devam eden savaşta ateşkes sürerken diplomasi adımları büyük darbe aldı. 28 Şubat'ta başlayan ve bölgeye yayılan savaşı sonlandırmak için atılan müzakere adımları bir kez daha sonuçsuz kaldı. Geçtiğimiz gün İran heyeti Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giderek müzakerelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Cumartesi günü İslamabad'da olması beklenen ABD heyeti ise gitmedi.ABD Başkanı Donald Trump, müzakereleri tek taraflı olarak iptal ettiğini duyurdu. Trump, 'Tüm kozlar bizim elimizde' dedi. Gelişmeler üzerine taraflar arasındaki restleşme dili yine sertleşti. Bu gelişmeler üzerine uluslararası haber ajansları çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan temasların çıkmaza girdiğini ve hem Washington'un hem de Tahran'ın pozisyonunu yumuşatmaya istekli görünmediğini bildirdi.Öte yandan görüşmelerin sekteye uğraması üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesin sürdüğü ve Trump'un ateşkesin uzadığını duyurduğu Lübnan'a yönelik 'şiddetli saldırı' emri verdi.Taraflar arasındaki kilit sorunlardan biri olan Hürmüz Boğazı ve ABD'nin bölgeye yönelik askeri varlığı durumu daha da çıkmaz hale getiriyor. ABD'nin son dönemde İran'a yönelik deniz ve saha kısıtlamalarını artırmasını, güven inşası ve diplomasi açısından ciddi bir engel olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın baskı, tehdit ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere kesinlikle girmeyeceğini ilan etti.İran halkı Tahran'da ABD ve İsrail'e karşı meydanları boş bırakmazken Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlarından Muhammed Cafer Esedi, ABD'nin saldırı tehditlerine sert cevap verdi. ABD ve İsrail'in Hürmüz Boğazı'nın açılması noktasında baskı oluşturmaya çalıştığını ancak bunun gerçekleşmeyeceğini söyleyen Esedi, 'ABD'lilere söylüyoruz; burası kaynaklarını yağmalayabileceğiniz Venezuela değil. Yeniden saldırdığınızda daha ağır bir darbe yiyeceksiniz. İran devleti ve İran halkı size karşı duracak' dedi.Siyonist İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde soykırıma devam ediyor. İsrail ordusu dün birçok bölgeye düzenlediği saldırılarda biri çocuk 5 Filistinliyi daha katletti. Son saldırıda hayatını kaybeden çocuklar gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Filistinli Ferid Attar, 'Ateşkes diye bir şey yok, savaş var. Her gün yaralanmalar oluyor, kurşunlar havada uçuşuyor, bombalar atılıyor' dedi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li arabulucularla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Kaynaklarından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan önceki gün de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yapmiştı.