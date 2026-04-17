Mısırda yeni tarife kontenjanı açıldı

Kanatlı hayvan eti başta olmak üzere, muhtelif gıda ürünlerinin üretiminde önemli bir girdi olan mısırda arz güvenliği ve fiyat istikrarının korunması amacıyla 20 Nisan-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli bir tarife kontenjanı açıldı.Artan talep ve küresel fiyat baskısı nedeniyle mısırda arz-talep dengesi için geçici adım atıldı.Ticaret Bakanlığı, piyasaların sağlıklı işlemesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması amacıyla ticaret politikası araçlarını etkin şekilde kullanmayı sürdürüyor.Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine, kanatlı eti üretiminde önemli bir girdi olan ve birçok gıda ürününün imalinde kullanılan mısırda artan talep ve küresel fiyatlardaki yükseliş dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapıldı.Buna göre, yerli üretimin yetersiz kaldığı 3 milyon tonluk mısır için, 20 Nisan-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.Düzenleme, yem sektöründeki büyümenin etkisiyle artan tüketim ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda, iç piyasada arz-talep dengesinin korunması ve fiyat istikrarının sağlanmasını hedefliyor.Yerli üreticiyi korumak amacıyla sınırlı tutulan uygulama, hasat dönemi öncesinde sona erecek. 1 Ağustos 2026 itibarıyla mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi yeniden yüzde 130 olarak devam edecek.Ticaret Bakanlığı, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde, piyasadaki arz, talep ve fiyat gelişmelerini yakından izleyerek gerekli adımları atmaya devam edileceğini aktardı.