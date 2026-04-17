Meteoroloji açıkladı: 17 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç) ile Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın; Marmara'da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yuurdun güney ve batı kesimlerinde toz taşınımı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların; Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın; Marmara'da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu, akçam saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 20°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi tahmin ediliyor.ANTALYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURDUR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADANA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güneydoğusunda güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 23°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 24°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıKONYA °C, 21°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıDÜZCE °C, 22°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 21°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluRİZE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı ile Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıKARS °C, 14°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıVAN °C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 22°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluŞANLIURFA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.