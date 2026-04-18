Gaziantep’ten Ankara’ya Gönül Köprüsü! 'Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım!'

İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Yediveren Gençlik, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen programda, Gaziantepli öğrenciler ve dernek temsilcileri Ankara'da ağırladı. Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Kurucu Başkanı Ali Arif Özzeybek de katıldı.Ziyaret kapsamında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanlığı'nda incelemelerde bulunuldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Sayın Bakan Mustafa Çiftçi'nin liderliğinde yürütülen projeleri ve Bakanlığın faaliyetlerini gençlerle paylaştı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Alevi toplumuna yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve gelecek dönemde atılması planlanan adımlar ele alındı. Toplumsal birlikteliğin önemine vurgu yapılan buluşmada, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda yürütülen politikalar değerlendirildi.





İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, ziyaretin sonunda konuklarına teşekkür ederek, toplumsal dayanışmaya işaret eden 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım' sözleriyle birlik mesajı verdi.