Okulda Kan Donduran Olay! Baba Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta acı bir olay yaşandı.Bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırı sonrası Türkiye'nin ciğeri yandı.Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, av tüfeğiyle okula girdi ve rastgele ateş açmaya başladı.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki ortaokulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı.Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli ise gözaltına alındı.Baba Mersinli tutuklanırken, anne serbest bırakıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) baba Uğur Mersinli'nin tutuklandığını duyurdu.EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:“Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır.Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır.Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir.İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir.”Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti.Olayda saldırgan İsa Aras Mersinli de öldü.