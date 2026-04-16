Bilgisayarından Saldırı Planı Ortaya Çıktı! Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yeni Gelişme

Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki İsa Aras Mersinli emniyet mensubu babasına ait silahla öğrenim gördüğü okulda katliam yaptı. 5 silah 7 şarjörle okula giden Mersinli'nin saldırısı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda Aras Mersinli'nin (16) gerçekleştirdiği silahlı saldırısında hayatını kaybeden ve otopsi işlemleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgunda otopsileri devam eden 9 kişinin kimlikleri belirlendi. Saldırıda hayatını kaybeden 1 eğitimci ile 8 öğrencinin isimleri şöyle:'Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör.'Öte yandan saldırıda yaralanan 11 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği 9 kişinin ise tedavilerine ise 5 farklı hastanede devam edildiği bildirildi. Yaralılardan 6'sının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Saldırganın annesi Pınar Peyman Mersinli'nin de öğretmen olduğu öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunları olduğu ve bir süre önce arkadaşlarına 'Bu okulda bir şeyler yapacağım' dediği öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin daha önce birkaç kez okulda sorun çıkardığı, disiplinlik olduğu ve babasının okula çağrıldığı öne sürüldü. Ölen saldırganın cenazesi polis panzeriyle okuldan çıkarıldı. Öte yandan saldırganın 'kızgın teacher' adında bir oyun oynadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.Olay yerinde yapılan incelemelerde fail tarafından kullanılan 5 adet tabancaya el konuldu. Yapılan kriminal incelemelerde silahların, failin babası olan polis başmüfettişi Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mersinli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.Failin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonunda yapılan incelemelerde çarpıcı detaylara ulaşıldı. Şüphelinin bilgisayarında, 11 Nisan 2026 tarihli ve büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair bir belge bulunduğu öğrenildi.Mevcut deliller doğrultusunda saldırının herhangi bir terör örgütü bağlantısına rastlanmadığı, eylemin bireysel olarak gerçekleştirildiği yönünde ön değerlendirme yapıldı.