Okul Saldırısında Elliot Rodger Detayı! Ankara'da Kritik 'Okul Güvenliği' Zirvesi

Türkiye, önce Şanlıurfa ardından Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ile sarsıldı. Emniyet mensubu babasına ait silahlarla öğrenim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nu basan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli (14) dehşet saçtı.Okulda önüne gelene ateş açan ve bir öğretmen ile 8 öğrenciyi katledip, 13 öğrenciyi de yaralayan saldırgan daha sonra kendi hayatına son verdi.Kanlı saldırı dün öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki okulda meydana geldi. İsa Aras Mersinli, babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle öğrenim gördüğü okula gitti. Siyah kapüşonlu hırka giyen saldırgan 'Üzerimde 5 silah var' diyerek çantasından çıkardığı silahlarla okulda önüne gelene ateş etti.Bazı öğrenciler panikle okulun camlarından atladı. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 6'sının yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Saldırgan Mersinli daha sonra intihar etti.Saldırganın annesi Pınar Peyman Mersinli'nin de öğretmen olduğu öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunları olduğu ve bir süre önce arkadaşlarına 'Bu okulda bir şeyler yapacağım' dediği öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin daha önce birkaç kez okulda sorun çıkardığı, disiplinlik olduğu ve babasının okula çağrıldığı öne sürüldü. Ölen saldırganın cenazesi polis panzeriyle okuldan çıkarıldı. Öte yandan saldırganın 'kızgın teacher' adında bir oyun oynadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, 3 cumhuriyet başsavcı vekili ile 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü de okullardaki saldırılarla ilgili dezenformasyon ürettiği saptanan 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Bu arada, K. Maraş'taki saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay anına ait görüntü ve videoları sosyal medya hesabından paylaşan B.B.İ. ve B. K. gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıyla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi ve 4 polis başmüfettişi görevlendirildiğini belirtti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise başka bir okulda da saldırı olacağına yönelik sosyal medyada haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası polis başmüfettişi 1. sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin babası U.M.'nin tutuklandığını açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, '15.04.2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edilmiştir. Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M., 15.04.2026 tarihinde gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır' ifadelerine yer verildi.Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, 'Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir' ifadeleri kullanıldı.İçişleri Bakanlığı, saat 09.00'da düzenlenen değerlendirme toplantısında, okulların ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirlerin bütün boyutlarıyla ele alınacağını, gerekli adımların süratle hayata geçirileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının herkesin yüreğini dağladığı ifade edildi.Olayın ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğu belirtilen açıklamada, sürecin, güvenlik, adli, idari ve eğitim boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.İçişleri Bakanlığı olarak mülkiye ve polis başmüfettişlerinin görevlendirildiği anımsatılan açıklamada, adli sürecin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda hassasiyetle sürdürüldüğü, Milli Eğitim Bakanlığınca 4 başmüfettişle idari inceleme sürecinin başlatıldığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca saldırıdan etkilenenlerin ve ailelerinin rehabilitasyon süreçlerinin titizlikle yürütüleceği kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Sabah saat 09.00'da valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız ve il milli eğitim müdürlerimizle bir araya gelerek geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu toplantıda, okullarımızın ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirleri bütün boyutlarıyla ele alacak, gerekli adımları süratle hayata geçireceğiz. Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda ilgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktayız.Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin acısını istismar etmeye, suçu ve suçluyu övmeye, dezenformasyon yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız tüm birimleriyle azami gayret göstermektedir. Okullarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Sosyal medyada siber devriye çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Devletimiz güçlüdür. Kurumlarımız eş güdüm içindedir.'Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, eğitim camiası ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar temenni edildi.