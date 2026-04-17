7 ülkeye yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.Bolivya Çokuluslu Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Ertan Yalçın ve Ekvator Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Makbule Başak Yalçın merkeze alındı.Gine-Bissau Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Mehmet Cem Kahyaoğlu, Macaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul, Nijer Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne İslam İşbirliği Teşkilatı ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan, Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Kamu Diplomasisi Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık, İsveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç, Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan atandı.Ayrıca Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik de merkeze alınırken yerine Özgür Uludüz görevlendirildi.Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar görevden alınırken yerine Taha Kürşad Sezen getirildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılığına Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Öncü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'na Bayram İzzet Taşcı'nın ataması yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'na Mahmut Çolak getirildi.