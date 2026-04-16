Hassas İçeriklere Müdahale! 83 Şüpheliye Gözaltı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda, 8'i öğrenci ve 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.Saldırıyı, aynı okulda 8. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği, olay sırasında kendine ateş ederek hayatını kaybettiği belirtildi.Saldırganın okula evinden getirdiği 5 silah ve 7 şarjör ile iki sınıfa girerek rastgele ateş açtığı kaydedildi.Olayın ardından okul saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı.Paylaşımlara ilişkin yapılan çalışmalar sonucu suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.Ayrıca 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilirken, 93 adet Telegram grubu kapatıldığı belirtildi.Detaylar, sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşılırken; yapılan açıklamada ayrıca şu sözlere yer verildi:Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır.Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır.Şüphelilerle ilgili adli süreçler ilgili birimlerimizce çok yönlü olarak sürdürülmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Şüphelilere ilişkin adli süreçler ilgili birimlerce çok yönlü olarak sürdürülüyor.Soruşturma kapsamında saldırganın babası ve annesi de gözaltına alındı.Babası hakkında tutuklama kararı verilirken, yetkililer, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve kamu düzeninin korunması için gerekli tüm adımların atıldığını vurguladı.