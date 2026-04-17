Kayıp Gülistan Doku dosyasında adı yer alıyordu: Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'e soruşturma

Kayıp Gülistan Doku dosyasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, İçişleri Bakanlığı kaynakları Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 'Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.' vurgusunu yaptı.



ESKİ VALİ TUNCAY SONEL HAKKINDA DOSYA HAZIRLANDI



Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında kritik bir adım attı. Başsavcılık, Sonel'in "suç delillerini gizleme ve yok etme" şüphesiyle yargılanması için dosyayı Erzurum'a gönderdi.



Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan resmi yazıda, 5 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili olarak çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Aralarında Kasten İnsan Öldürme, Cinsel Saldırı ve Suç Delillerinin Gizlenmesi gibi ağır suçlamaların bulunduğu soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



ESKİ VALİ HAKKINDA YETERLİ SUÇ ŞÜPHESİ



Soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgelere göre, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme eylemleri gerçekleştirdiğine dair* yeterli suç şüphesine ulaşıldığı belirtildi.



DOSYA ERZURUM'A GÖNDERİLDİ



Başsavcılık, Tuncay Sonel'e yönelik isnat edilen suçların kişisel suç niteliğinde olduğunu değerlendirdi. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 161/6. maddesi uyarınca; valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisi, suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi'nin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu için bu kapsamda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre gereğinin yapılması amacıyla dosyayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk etti.